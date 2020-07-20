Еще 372 казахстанца победили коронавирус
Итого выздоровевших в стране - 43401.
Фото : 24tv.ua20 июля 2020, 09:33
За прошедшие сутки в Казахстане 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 20
город Шымкент - 1
Актюбинская область - 1
Атырауская область - 116
Восточно-Казахстанская область - 19
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 36
Карагандинская область - 54
Костанайская область - 8
Кызылординская область - 27
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 11
Туркестанская область - 63
Итого выздоровевших в Казахстане - 43401.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032604-5351f0ffff88d0fb0035053a6a8eff10
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...