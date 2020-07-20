Еще 372 казахстанца победили коронавирус

Итого выздоровевших в стране - 43401.

За прошедшие сутки в Казахстане 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 20

город Шымкент - 1

Актюбинская область - 1

Атырауская область - 116

Восточно-Казахстанская область - 19

Жамбылская область - 14

Западно-Казахстанская область - 36

Карагандинская область - 54

Костанайская область - 8

Кызылординская область - 27

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 11

Туркестанская область - 63

Итого выздоровевших в Казахстане - 43401.

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