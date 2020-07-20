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Еще 372 казахстанца победили коронавирус

Итого выздоровевших в стране - 43401.

Фото : 24tv.ua20 июля 2020, 09:33

За прошедшие сутки в Казахстане 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 20
город Шымкент - 1
Актюбинская область - 1
Атырауская область - 116
Восточно-Казахстанская область - 19
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 36
Карагандинская область - 54
Костанайская область - 8
Кызылординская область - 27
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 11
Туркестанская область - 63

Итого выздоровевших в Казахстане - 43401.


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