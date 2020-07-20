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ПЦР-лаборатория для диагностики COVID-19 заработала в Темиртау

Это уже четвертая ПЦР-лаборатория, открытая в регионе с марта нынешнего года.

Фото : пресс-служба20 июля 2020, 09:35

ПЦР-лаборатория мощностью 1 500 тестов в сутки открылась в Темиртау. Она будет работать по программе государственно-частного партнерства, сообщает zakon.kz.

Лаборатория находится в здании инфекционной больницы Темиртау. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием производства России, Германии, США и Китая. Сюда будут направлять тесты, взятые в стационарах и поликлиниках города.

Открыть лабораторию удалось благодаря совместному финансированию со стороны КДЛ "Олимп" и АО "АрселорМиттал Темиртау". Акимат Темиртау и Управление здравоохранения Карагандинской области поддержали проект и предоставили под него помещение.

К слову, компания "АрселорМиттал Темиртау" выделила 80 миллионов тенге в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Открытие ПЦР-лабораторий чрезвычайно важно в этот непростой период. В соответствии с поручением Главы государства мы стараемся охватить как можно большее количество наших граждан тестированием. К сентябрю в нашей области будет сформирована сеть лабораторий, охватывающая все крупные населенные пункты, - говорит руководитель Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Это уже четвертая ПЦР-лаборатория, открытая в регионе с марта нынешнего года. Следующую планируют запустить в сентябре в Балхаше.


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