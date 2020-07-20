Как устроен быт Ефремова на домашнем аресте

Теперь не пьет, а взахлеб читает.

56-летний Михаил Ефремов впервые так долго сидит без работы. После карантина артисты приступили к съемкам и репетициям, а Михаил Олегович еще долго не сможет выйти на работу, сообщает zakon.kz.

Ефремов совершил смертельное ДТП, и в ожидании суда находится под домашним арестом.

Друзья получают новости об артисте от жены Софьи Кругликовой – телефон у нее не умолкает, ежедневно докладывает обстановку близким семьи. Михаил Ефремов читает книги, смотрит ТВ - кино и сериалы, пишет.

В просторной квартире у него огромный рабочий кабинет, который Ефремов называет "берлогой", иногда "гадюшником". Комната устроена так, чтобы громкие звуки телевизора или табачный дым не проходили в другие помещения квартиры – установлена звукоизоляция. Ефремову разрешено общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. На улицу он не выходит.

Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке – функционирует как надо. Проблемы у него с легкими, точнее с дыхательными путями - астма у него. Миша никогда не зашивался. Софья, когда только они жить начинали, подмешивала ему травки всякие для очищения печени. Она вообще адепт здорового образа жизни – не пила и не курила никогда. Детей приучала к раздельному питанию, они холодной водой обливались, таблетки только по необходимости пьют, в церковь каждое воскресенье ходят. Миша, конечно, не закалялся и ЗОЖ не вел. Но одно время Софья его и в бассейн записала, и в спортивный клуб, а он ходил. Она его всегда старалась спасти от разрушения, при ней он выпивать боялся, - рассказал kp.ru близкий друг семьи.

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