Какие нововведения произошли в сфере защиты прав потребителей

25 июня был принят закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей.

22 июля в 11:00 приглашаем вас принять участие в прямой трансляции на тему: "Нововведения в сфере защиты прав потребителей", сообщает zakon.kz.

Как вы помните, 25 июня был принят закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей. Расскажем подробно о том, что улучшилось в правовом положении потребителя.

Вы узнаете:

● Как теперь может отстоять свои права потребитель. Как работает трехступенчатая система защиты прав потребителей.

● Кто относится к субъектам досудебного рассмотрения потребительских споров.

● Какую ответственность несет предприниматель за нарушения в сфере защиты прав потребителей;

● Что такое Общественный контроль и как он осуществляется.

● А также иные новшества в сфере защиты прав потребителей.

Ведущая: Светлана Романовская, к.ю.н., ассоциированный профессор, Председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов".

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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