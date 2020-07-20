На смену жаре в Казахстан придут дожди и грозы

Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.

Фото : azattyq-ruhy.kz

Синоптики прогнозируют спад жары на севере в ближайшие два дня, сообщает zakon.kz. РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 21-23 июля. Выход Атлантического антициклона вызовет обострение синоптических процессов и небольшое понижение температуры по всему Казахстану. Практически на всей территории страны – пройдут дожди с грозами, местами сильные, ожидаются шквал, град, - отметили метеорологи. Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.

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