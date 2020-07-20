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На смену жаре в Казахстан придут дожди и грозы

Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.

Фото : azattyq-ruhy.kz20 июля 2020, 10:42

Синоптики прогнозируют спад жары на севере в ближайшие два дня, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 21-23 июля.

Выход Атлантического антициклона вызовет обострение синоптических процессов и небольшое понижение температуры по всему Казахстану. Практически на всей территории страны – пройдут дожди с грозами, местами сильные, ожидаются шквал, град, - отметили метеорологи.

Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.


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