На смену жаре в Казахстан придут дожди и грозы
Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.
Фото : azattyq-ruhy.kz20 июля 2020, 10:42
Синоптики прогнозируют спад жары на севере в ближайшие два дня, сообщает zakon.kz.
РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 21-23 июля.
Выход Атлантического антициклона вызовет обострение синоптических процессов и небольшое понижение температуры по всему Казахстану. Практически на всей территории страны – пройдут дожди с грозами, местами сильные, ожидаются шквал, град, - отметили метеорологи.
Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.
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