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Маски пытались вывезти из Казахстана члены деструктивных течений

Принимаются меры по возмещению ущерба.

Фото : pixabay.com20 июля 2020, 10:46

В рамках совместной КНБ и МВД РК операции пресечена попытка членов организованной преступной группы по контрабандному вывозу из Казахстана крупных партий медицинских масок на общую сумму 38 млн тенге, передает zakon.kz.

По информации полицейских, все задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений, ранее судимые за совершение тяжких уголовных правонарушений.

Защитные маски добыты членами ОПГ путем вымогательства и мошенничества в отношении отечественных и иностранных предпринимателей, которые намеревались обеспечить ими казахстанские аптеки в нужный час. В орбиту их преступного промысла по спекуляции этим востребованным товаром и поиску потенциальных зарубежных покупателей путем угроз были вовлечены отдельные законопослушные граждане. Примечательно, что полученные преступным путем денежные средства членами ОПГ тратились не на хлеб насущный, а на удовлетворение возросших потребностей – приобретение дорогих автомобилей и брендовых вещей, посещение ресторанов и другие атрибуты “успешной” жизни, - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

В рамках возбужденного уголовного дела арестованы и водворены в следственный изолятор трое приверженцев деструктивных течений. Принимаются меры по возмещению ущерба.


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