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Увольнения и выговор – итоги проверки по жалобе медработника в Жуалынском районе

Все материалы дела были переданы в правоохранительные органы.

Фото : пресс-служба акима Жамбылской области20 июля 2020, 10:58

По обращению медработника Жуалынской центральной районной больницы Фариды Жанбатыровой, опубликованному в социальных сетях, по поручению акима Жамбылской области была направлена специальная комиссия для проведения служебного расследования, сообщает zakon.kz.

В состав комиссии вошли представители управления здравоохранения, аппарата акима области, а также общественности. Членами комиссии проведены отдельные встречи с медработниками, коллективом медучреждения, а также анонимное анкетирование.

Перед комиссией была поставлена задача объективно и беспристрастно разобраться по всем озвученным фактам, принять конкретные меры по недопущению нарушений прав работников лечебного учреждения.

По результатам служебной проверки, некоторые доводы Ф.Жанбатыровой подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения.

За допущенные нарушения освобожден от занимаемой должности заместитель главного врача по экономике А. Байтореев. Главный врач ЦРБ Б. Алпысбай будет уволен по выходу с больничного. Также выговор был объявлен акиму Жуалынского района Н. Ергебекову. Ответственность руководства управления здравоохранения будет рассмотрена после завершения карантина.

Все материалы дела были переданы в правоохранительные органы.


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