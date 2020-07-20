Увольнения и выговор – итоги проверки по жалобе медработника в Жуалынском районе

Все материалы дела были переданы в правоохранительные органы.

По обращению медработника Жуалынской центральной районной больницы Фариды Жанбатыровой, опубликованному в социальных сетях, по поручению акима Жамбылской области была направлена специальная комиссия для проведения служебного расследования, сообщает zakon.kz.

В состав комиссии вошли представители управления здравоохранения, аппарата акима области, а также общественности. Членами комиссии проведены отдельные встречи с медработниками, коллективом медучреждения, а также анонимное анкетирование.

Перед комиссией была поставлена задача объективно и беспристрастно разобраться по всем озвученным фактам, принять конкретные меры по недопущению нарушений прав работников лечебного учреждения.

По результатам служебной проверки, некоторые доводы Ф.Жанбатыровой подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения.

За допущенные нарушения освобожден от занимаемой должности заместитель главного врача по экономике А. Байтореев. Главный врач ЦРБ Б. Алпысбай будет уволен по выходу с больничного. Также выговор был объявлен акиму Жуалынского района Н. Ергебекову. Ответственность руководства управления здравоохранения будет рассмотрена после завершения карантина.

Все материалы дела были переданы в правоохранительные органы.

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