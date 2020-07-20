Курс доллара вырос на торгах в понедельник
Доллар подорожал на 1,24 тенге.
Фото : sharij.net20 июля 2020, 11:15
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 414,69 тенге (+1,24), передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 414,5-416 тенге, евро - 474-476 тенге, рос. рубль - 5,73-5,78 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
Так, августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,65% — до $42,86 за баррель.
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