Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Курс доллара вырос на торгах в понедельник

Доллар подорожал на 1,24 тенге.

Фото : sharij.net20 июля 2020, 11:15

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 414,69 тенге (+1,24), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 414,5-416 тенге, евро - 474-476 тенге, рос. рубль - 5,73-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.

Так, августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,65% — до $42,86 за баррель.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты