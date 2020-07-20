Мажилисмен Перуашев: Важно дойти до аулов и сел, чтобы помочь нашим согражданам

Если в Нур-Султане, Алматы или областных центрах ситуация находится под пристальным вниманием общественности, то на местах люди нередко остаются один на один с несправедливостью и своими бедами.

Поддержка населения во время пандемии коронавируса – сегодня главное направление работы депутатов Мажилиса, которые сейчас находятся в регионах страны. Мажилисмен Азат Перуашев провел ряд встреч в Аркалыке в Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Депутаты Мажилиса в рамках общественного контроля работают сегодня не только в областных центрах, но и в отдаленных районах, чтобы взять на контроль решение вопросов, необходимых для борьбы с коронавирусом.

В Костанайской области в Аркалыке мажилисмен руководитель парламентской фракции Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев провел ряд встреч с врачами и медицинским персоналом местной больницы, обсудив имеющиеся проблемные вопросы. По словам медиков, в настоящее время улучшилась ситуация с медикаментами, заметно снижение поступлений пациентов с COVID, растет динамика выздоровлений. В то же время медперсонал отметил большой расход одноразовых средств индивидуальной защиты и потребность в дыхательных аппаратах повышенной мощности.

Азат Перуашев передал в дар Аркалыкской больнице защитные костюмы, маски и перчатки, а также документы на три дыхательных аппарата, которые будут доставлены в ближайшее время.

Посетители больницы в ходе разговора с депутатом подняли такие проблемные вопросы, как, прежде всего, нехватка рентгеновских аппаратов в медучреждении, что значительно затрудняет госпитализацию больных, особенно приезжающих из сельских районов людей старшего возраста. Беспокоит аркалыкцев и невозможность в ряде случаев получить медицинскую помощь в полном объеме за счет государства - часть лекарств им приходится покупать за свой счет.

Наряду с этим еще один проблемный вопрос – госзакупки для учреждений, удаленных от областных центров. По словам главного врача больницы Нурлана Ержанова, даже при необходимости срочной замены небольшой детали в оборудовании приходится заполнять большое количество бумаг, везти их на согласование в область.

Только дорога туда-обратно занимает 15-16 часов. На согласование или исправление замечаний уходит минимум неделя. А в это время оборудование стоит, задерживаются анализы, операции, сбивается график работы. Нужны какие-то понятные критерии, например, по суммам, которые больница могла бы решать самостоятельно, - сказал Н.Ержанов в разговоре с депутатом Мажилиса.

Азат Перуашев пообещал поставить эти вопросы перед Правительством и руководством Минздрава, прежде всего в части расширения перечня лекарств, обеспечиваемых за счет государства и Фонда соцмедстрахования.

Выразив соболезнования родственникам умерших от коронавируса, депутат Мажилиса подчеркнул, что смерти казахстанцев – это трагедия и боль всей страны.

Сейчас нужно обеспечить больных самым необходимым: местами в больницах, лекарствами, аппаратами, вниманием. Освободить их от бюрократии, беготни по кабинетам, а просто спасать, хотя бы в рамках нынешнего понимания ситуации, - уверен Азат Перуашев.

Мажилисмен также высказал поддержку врачам и медсестрам, отметив, что их работа - настоящий гражданский подвиг.

Азат Перуашев также проверил наличие необходимых лекарств в аптеках г.Аркалыка, отметив сохраняющийся дефицит препаратов, наиболее востребованных для лечения коронавируса. В ходе беседы с мажилисменом аптекари подняли вопросы необходимости поставки "СК-Фармация" лекарств и частным аптекам.

Вопросы социальной поддержки населения оказались в центре внимания депутата в ходе посещения аулов близ г. Аркалыка. Многодетным малообеспеченным семьям мажилисмен передал продукты питания и товары первой необходимости, а также обсудил с местными жителями ряд волнующих их вопросов. Речь, прежде всего, шла о возможности получении пособия в 42 500 тенге, о необходимости широкой разъяснительной работы со стороны местных исполнительных органов о существующей государственной поддержке малообеспеченных слоев населения, а также о важности более активного участия власти в решении проблем населения. Отдельное внимание уделено дистанционному обучению сельских школьников во время карантина.

Если в Нур-Султане, Алматы или областных центрах ситуация находится под пристальным вниманием общественности, то на местах люди нередко остаются один на один с несправедливостью и своими бедами. Наша задача - дойти до каждого, дать знать людям, что они не одни и услышать их заботы, - считает депутат Мажилиса Азат Перуашев.

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