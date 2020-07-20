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Сколько столичных школьников начнут обучение в дистанционном режиме

В первые классы планируется прием 27 тыс. учеников.

Фото : qostanai.media20 июля 2020, 11:35

Более 200 тыс. детей начнут обучение в дистанционном режиме с 1 сентября в Нур-Султане, сообщила на брифинге руководитель Управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова, передает корреспондент zakon.kz.

К началу учебного года количество учащихся ожидается в пределах 202 тыс. учащихся. В первые классы планируется прием 27 тыс. учеников. Прием документов ведется через портал электронного правительства. В колледжах также ожидается прием 8 тыс. учащихся. Из них 139 детей с особыми образовательными потребностями по 13 специальностями, — сообщила Кадырова.

Она напомнила, что учебный год с 1 сентября начнется в дистанционном формате. Все необходимые мероприятия к этой дате проводятся.

Как только улучшится санитарно-эпидемиологическая ситуация постепенно будем переходить к обучению в штатном режиме, — уточнила глава управления образования.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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