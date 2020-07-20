Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье
Глава UFC также добавил, что Хабиб - уникальная личность для смешанных единоборств.
Фото : UFC20 июля 2020, 11:36
Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда состоится бой между чемпионом мира из России Хабиба Нурмагомедов и американец Дастин Порье, передает zakon.kz.
Руководитель промоушена озвучил в интервью The National, Хабиб Нурмагомедов проведет свой ближайший бой в октябре.
Следующим в октябре будет драться Хабиб. Мы разговаривали о поединке Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, этот бой состоится. Возможно, в октагоне встретятся Чжан Вейли и Роуз Намаюнас. Все значимые и большие поединки, в которых будут участвовать чемпион против претендента №1, похоже, пройдут на Бойцовском острове в Абу-Даби, - сказал Уайт.
Глава UFC также добавил, что Хабиб - уникальная личность для смешанных единоборств.
Никогда не будет такого же, как Хабиб, так же, как не будет второго Конора. Но появятся другие звезды, и это станет веселой частью этого путешествия. Что дальше, кто дальше, куда мы движемся дальше? Кто бы мог подумать, что такая гигантская суперзвезда родится именно в Ирландии? Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион-мусульманин, которого будут любить мусульмане по всему миру? - пояснил Дана Уайт.
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