Назван алгоритм функционирования дежурных классов в Нур-Султане

Вход будет обеспечен дезинфицирующими ковриками, организовано изменение температуры ребенка, обязательная обработка рук антисептиками, наличие маски.

Родители школьников, обучающихся в дежурных классах, не смогут пройти в школы, сообщила на брифинге руководитель Управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова, передает корреспондент zakon.kz.

Планируется функционирование дежурных классов по заявлению родителей. При наличии всех необходимых условий будут открыты дежурные классы с соблюдением всех санитарных норм, — напомнила Кадырова.

По ее словам, обучение будет по сменам, классы будут комплектоваться с разделением на подгруппы, количество детей не будет превышать 10-15 человек.

Для работы дежурных классов будет действовать следующий алгоритм. Родители приводят детей в школы, сами в школу не заходят. Вход будет обеспечен дезинфицирующими ковриками, организовано изменение температуры ребенка, обязательная обработка рук антисептиками, наличие маски, — объяснила глава управления образования.

Она добавила, что занятия будут проходить для каждого класса в отдельном кабинете, перемены будут организованы в разное время. Часть предметов будет вестись в дистанционном режиме.

Одна из проблем, которая волнует педагогов и родителей – процесс подготовки. Важно, чтобы педагоги и ученики были обеспечены компьютерами и интернетом. Проведен мониторинг потребности техникой. Запланирован дополнительный закуп техники. В обязательном порядке будут обеспечены компьютерами и интернетом ученики из социально-уязвимых слоев населения, — заключила Кадырова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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