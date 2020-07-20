Бесконтрольный прием антикоагулянтов может привести к кровотечению – врач

Именно врач должен оценить риск тромбоза и повышенной свертываемости крови.

Самостоятельный прием антиагрегантов, антикоагулянтов и гормонов может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом сообщила психотерапевт Жибек Жолдасова, передает zakon.kz.

Во-первых, именно врач должен оценить риск тромбоза и повышенной свертываемости крови. Это делают по коагулограмме и по анализу ранее перенесенных инфарктов, инсультов, тромбозов, и по наличию хронических заболеваний системы кровообращения (гипертония, стенокардия, мерцательная аритмия и тд), сахарного диабета, проблем с венами и тд. Во-вторых, антиагреганты типа аспирина, курантила, пентоксифилина не имеет смысла назначать для профилактики. Все эти лекарства и похожие принимают только, если ранее пациент их принимал. Почему не имеет смысла - антиаггреганты не помогают при венозных тромбозах, а желудок испортите, - пояснила она на своей странице в Facebook.

Кроме того, отметила доктор, при самовольном назначении антикоагулянтов вы просто спровоцируете у себя кровотечение.

Даже у пациентов с показаниями такое бывает. На днях у моего пациента закровили десна после первой же таблетки антикоагулянта, пришлось отменить. В-четвертых, гормоны типа преднизолона, дексаметазона тоже назначать должен врач по конкретным показаниям - это продолжающееся ухудшение состояния, одышка, резкий рост СРБ в крови. Назначение гормонов (как нас учили в мединституте) - это терапия отчаяния, когда организм так ослаб, что не способен противостоять болезни, - разъяснила Жибек Жолдасова.

По ее словам,самолечение гормонами может вызвать язву в желудке, а вместе с антикоагулянтами - желудочное кровотечение, которое дома будет бесконтрольным и фатальным. Все производные преднизолона подавляют иммунитет.

"Поэтому, напоминаю, пьем много жидкости 30-50 мл на кг веса и снижаем температуру тела, если она выше 38,5. Обязательно ведем дневник с симптомами. Не тратьте деньги на противовирусные препараты и фуфломицины", - резюмировала она.

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