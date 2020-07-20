Синоптики рассказали, какая погода будет осенью в Казахстане

Сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков,

"Казгидромет" озвучил прогноз погоды на осень в Казахстане, передает zakon.kz.

По данным синоптиков, осень 2020 года прогнозируется теплой на большей части страны, в сентябре осадки ожидаются меньше нормы на большей части Казахстана, в пределах нормы – на севере, местами на западе, востоке и юго-востоке страны, в октябре – больше нормы осадки возможны в северо-западной части Республики Казахстан, в юго-восточной половине – около нормы, меньше нормы на большей части северных, центральных, юго-западных регионов, местами на юге и северо-западе республики.

Специалисты отмечают, что сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, то есть, будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Средняя оправдываемость сезонных прогнозов составляет 60-65%, так как погрешность прогноза возрастает вместе со сроком, на который он разрабатывается. Поэтому сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю.

Более высокую оправдываемость имеют прогнозы на неделю (91%), декаду (86%,) поскольку причиной обильных осадков или снегопадов являются циклоны, продолжительность жизни которых составляет 5-7 дней.

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