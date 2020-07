Linkin Park запретили Дональду Трампу использовать их песни

Президент США Дональд Трамп использовал композицию рок-группы Linkin Park в одном из своих предвыборных видео. После этого группа выступила с заявлением, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Уведомление о запрете использования композиций группы было выпущено компанией Machine Shop Entertainment. Представители Linkin Park подтвердили жалобу на авторские права в Twitter.

Linkin Park не поддерживал и не поддерживает Трампа и не разрешает использовать нашу музыку, - говорится в твите группы.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.