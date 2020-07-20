Linkin Park запретили Дональду Трампу использовать их песни

Это не первый подобный случай между действующим президентом США и музыкальным миром.

Президент США Дональд Трамп использовал композицию рок-группы Linkin Park в одном из своих предвыборных видео. После этого группа выступила с заявлением, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Уведомление о запрете использования композиций группы было выпущено компанией Machine Shop Entertainment. Представители Linkin Park подтвердили жалобу на авторские права в Twitter.

Dope af... ???????????????? nice touch with the linkin park ....???? pic.twitter.com/6UCbTGKkkf — Nathan (@Nathan40700098) July 18, 2020

Linkin Park не поддерживал и не поддерживает Трампа и не разрешает использовать нашу музыку, - говорится в твите группы.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued. — LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020

Это не первый подобный случай между действующим президентом США и музыкальным миром. Отмечается, что Трамп не перестал использовать произведения музыкантов без их разрешения. Ранее подобная ситуация произошла и с Рианной, Нилом Янгом, R.E.M, The Beatles, The Rolling Stones, Элтоном Джоном и многими другими.

Так, в 2015 году рок-группа Aerosmith пожаловалась на использование их музыки на мероприятиях Трампа. Президент США прекратил использовать их песни. Позже Трамп написал в Twitter о солисте Aerosmith Стивене Тайлере.

Стивен Тайлер получил больше рекламы по своему запросу на песню, чем за последние десять лет! - написал Трамп.

Steven Tyler got more publicity on his song request than he’s gotten in ten years. Good for him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2015

Когда Трамп использовал композиции Адель Rolling In the Deep и Skyfall, певица заявила, что "не давала разрешения на использование ее музыки для политической кампании".

Queen также критиковали Трампа за использование их песен, в частности We Are The Champions на республиканском Национальном съезде 2016 года. В своем заявлении группа заявила, что была "разочарована" после многочисленных жалоб и не хотела, чтобы их песни "ассоциировались с каким-либо мейнстримом или политическими дебатами в любой стране".

Фаррелл Уильямс также отправил Трампу заявление после того, как он использовал песню Happy на митинге в Индиане, всего через несколько часов после того, как 11 человек были убиты в синагоге Пенсильвании в 2018 году.

Не было ничего радостного в трагедии, обрушившейся на нашу страну в субботу, и не было дано никакого разрешения на использование песни для этой цели, - написал адвокат певца.

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