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Как решат проблему трехсменных школ в столице

В 2020 году планируется открытие 14 образовательных объектов.

Фото : googleusercontent.com20 июля 2020, 11:50

Руководитель Управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова рассказала об открытии новых школ в городе, передает корреспондент zakon.kz.

Известно, что ежегодный рост населения столицы влияет на количество учащихся. В настоящее время в городе функционируют переуплотненные школы и школы с трехсменным обучением. В текущем году планируется ввод 14 объектов на 10 100 ученических мест, из них восемь школ на 7 000 мест и шесть пристроек на территории действующих школ на 3 100 мест, - сообщила Шолпан Кадырова на брифинге в акимате.

Отметим, учебный год во всех столичных школах, колледжах и вузах начнется в дистанционном формате. Исключение составят "дежурные классы" для учащихся начального звена по заявлению родителей, с соблюдением всех санитарных мер. К началу учебного года контингент учащихся школ ожидается в пределах 202 тысяч человек.


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