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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Его казнили в понедельник утром.

Фото : riafan.ru20 июля 2020, 12:36

Власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, передает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Кроме того, Маджду предъявили обвинения в работе на израильскую разведку "Моссад". Его казнили в понедельник утром.

Дело против осужденного начали еще до гибели Сулеймани. Оно не имеет отношения к операции США против иранского высокопоставленного военного.

3 января американцы авиаударом убили командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Операцию против Сулеймани провели под Багдадом. Инициировал ее президент США Дональд Трамп.

Убийство генерала, которого считают национальным героем Ирана, вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. Эта операция получила название "Мученик Сулеймани".

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.


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