Худайбергенов рассказал об уходе с поста советника Токаева

Надеюсь, удастся и дальше приносить пользу.

Экономист Олжас Худайбергенов прокомментировал освобождение с поста советника Президента, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что ждал этого в июне.

В декабре прошлого года на встрече Президент предложил стать его внештатным советником. Потом мне говорили, что это где-то на полгода, что в июне возможна ротация. Я ждал это в июне, но видимо было не до этого. Сегодня утром позвонили от Президента, поблагодарили за работу, сказали, что я принес много пользы, и сказали, что с сегодняшнего дня сделали ротацию. В общем, теперь я не внештатный советник, - отметил Худайбергенов на своей странице в Facebook.

В принципе, эта должность была неоплачиваемой, без трудового договора, без оплаты, кабинетов, сотрудников и т.д.

С точки зрения выгод статус разве что может щекотать самолюбие, хотя я этим вроде не страдал, наоборот, часто старался подчеркивать, чтобы мои тексты публиковали от меня лично, а не как от внештатного советника. Так как этот статус часто политизировал мои некоторые острые высказывания, поэтому теперь надеюсь, последующие тексты не будут иметь такую политическую окраску. А также люди зачастую приписывали возможности и полномочия, которых у меня не было, требуя от меня как от обычного чиновника. В общем, все, что можно было сделать полезного для людей в этом статусе, я постарался сделать насколько это было возможно. Надеюсь, удастся и дальше приносить пользу. Тем более что в остальном - в бизнесе, в работе с госорганами, с АП, ничего не меняется. Равно как и то, что я остаюсь таким же, как и всегда! - заключил он.

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