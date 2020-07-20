Сильный дождь подтопил дома в ВКО

Жители подтопленных домов - 20 человек, размещены у родственников.

Из-за сильного дождя подтоплены дома в Тарбагатайском районе ВКО, передает zakon.kz.

19 июля в 20.10 в Тарбагатайском районе, с. Жанааул прошел сильный ливень. В результате прошедших осадков произошло подтопление 10 частных домов, уровень воды в которых составил около 20 см.

Из-за воды частично разрушены саманные стены трех хозпостроек. Жители подтопленных домов - 20 человек, размещены у родственников. Сотрудниками службы пожаротушения района при помощи мотопомпы проводилась откачка воды. Всего откачено около 7000 куб.м. воды. На данный момент вода из домов ушла. По уточнению ущерба работает комиссия, - сообщили в ДЧС ВКО.

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