Оборудование для лечения COVID-19 поступило в медучреждения Нур-Султана

В ближайшие дни в больницы и поликлиники города поступят еще свыше 250 кислородных концентраторов, 350 флуометров, 2 комплекта компьютерных томографов и т.д.

В больницы и поликлиники Нур-Султана для лечения коронавируса и пневмонии поступило дополнительное количество медоборудования, сообщает zakon.kz.

В их числе 150 флуометров, более 350 кислородных концентраторов, в ближайшие дни поступят 50 аппаратов искусственной вентиляции легких и т.д. Глава государства на совещании по вопросам борьбы с COVID-19 поручил решить вопрос по обеспечению медучреждений кислородом и другим медоборудованием.

В ближайшие дни в больницы и поликлиники города поступят еще свыше 250 кислородных концентраторов, 350 флуометров, 2 комплекта компьютерных томографов и т.д.

Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-совещание с главврачами поликлиник и больниц города. Медработники отметили, что с начала введения в городе строгих карантинных мер снизилась нагрузка на врачей и медучреждения города. К примеру, количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи уменьшилось более чем в два раза – с 3 тыс. до 1 300.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо продолжить усиление амбулаторного лечения в поликлиниках, так как более 60% пациентов в первую очередь обращаются в поликлиники города. Врачи инфекционных стационаров, используя инструменты телемедицины, обмениваются опытом борьбе с COVID-19 с медперсоналом поликлиник.

Также в рамках телемедицины продолжается проведение онлайн-консультаций, медработники следят за состоянием здоровья пациентов, у которых была запланирована плановая госпитализация, в случае необходимости – госпитализируют. На этой неделе в столицу было завезено порядка 80 тонн лекарств, которые необходимы для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний. Также сегодня-завтра ожидается очередная партия медикаментов.

Пополнение запасов медикаментов, закуп дополнительного количества медоборудования, создание новых инфекционных койко-мест находятся на контроле.

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