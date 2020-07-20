Ученые выявили шесть типов коронавируса

Исследование пока не было рецензировано независимыми исследователями.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выявили шесть различных типов COVID-19, каждый из которых отличается определенными симптомами, передает zakon.kz.

По мнению авторов исследования, полученные результаты имеют большое значение для клинического лечения COVID-19 и могут помочь врачам предсказать, кто наиболее подвержен риску и будет нуждаться в стационарной помощи.

Хотя непрерывный кашель, лихорадка и потеря запаха (аносмия) обычно выделяются в качестве трех ключевых симптомов COVID-19, собранные данные показывают, что люди могут испытывать широкий спектр различных симптомов, включая головные боли, мышечные боли, усталость, диарею, спутанность сознания, потерю аппетита, одышку и многое другое.

Чтобы выяснить, имеют ли определенные симптомы тенденцию появляться вместе и как это связано с прогрессированием заболевания, исследовательская группа использовала алгоритм машинного обучения для анализа данных около 1600 пользователей в Великобритании и США с подтвержденным COVID-19, которые регулярно регистрировали свои симптомы с помощью приложения в марте и апреле.

Анализ выявил шесть специфических групп симптомов, возникающих в характерные моменты прогрессирования заболевания, представляющих шесть различных "типов" COVID-19. Затем алгоритм был протестирован на втором наборе данных 1000 пользователей в Великобритании, США и Швеции, которые регистрировали симптомы в течение мая.

Все люди испытывали головную боль и потерю обоняния с различными комбинациями дополнительных симптомов в разное время. Некоторые из них, такие как спутанность сознания, боль в животе и одышка, не являются широко известными симптомами COVID-19, но являются признаками наиболее тяжелых форм заболевания.

Авторы исследования выделили шесть симптомов:

Гриппоподобный, без лихорадки: головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди, без лихорадки.



Гриппоподобный с лихорадкой: головная боль, потеря обоняния, кашель, боль в горле, охриплость, лихорадка, потеря аппетита.



Желудочно-кишечный тракт: головная боль, потеря запаха, потеря аппетита, диарея, боль в горле, боль в груди, отсутствие кашля.



Первый тяжелый уровень, усталость: головная боль, потеря запаха, кашель, лихорадка, охриплость, боль в груди, усталость.

Второй тяжелый уровень, спутанность сознания: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, охриплость, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечная боль.

Третий тяжелый уровень, брюшной и дыхательный: головная боль, потеря запаха, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечная боль, одышка, диарея, боль в животе.

Затем ученые исследовали, будут ли люди, испытывающие определенные симптомы, нуждаться в вентиляции или дополнительном кислороде. Они также разработали модель, объединяющую информацию о возрасте, поле и ранее существовавших состояниях вместе с симптомами, собранными всего за пять дней от начала заболевания.

Это позволило предсказать, в какой кластер попадает пациент.

Эти результаты имеют важное значение для ухода и мониторинга за людьми, которые наиболее уязвимы к тяжелому COVID-19. Наше исследование иллюстрирует важность мониторинга симптомов с течением времени, чтобы сделать наши прогнозы более точными. Этот подход помогает нам понять историю развития этой болезни у каждого пациента, чтобы они могли получить лучшее лечение, - сказала доктор Клэр Стивс.

Исследование пока не было рецензировано независимыми исследователями.

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