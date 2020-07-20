Водитель и работник ж/д путей устроили потасовку в Уральске

Полиция устанавливает личность водителя.

Потасовку водителя авто и работника железнодорожных путей сняли на видео в Уральске, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой город", принципиальный работник опустил шлагбаум и не пропускал уже переехавший железную дорогу автомобиль.

В редакцию издания прислали видео, которое предположительно было снято на переезде по Желаевской трассе. Предположительно, водитель автомашины Mitsubishi с армянскими номерами пытался проехать через железнодорожные пути, несмотря на приближающийся состав. Машина оказалась между шлагбаумами. При этом у машины стоят предположительно водитель авто и работник железнодорожных путей. На видео между ними разгорается конфликт, который едва не перерос в драку. В этот момент из машины выходит еще один мужчина.

К счастью, проезжающий состав машину не задел и проехал по путям.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции изучают видео и устанавливают личность водителя.

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