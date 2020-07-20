Не дождетесь - пресс-секретарь Лукашенко о его госпитализации
Сообщалось, что у Александра Лукашенко поднялось давление.
Фото : mk.ru20 июля 2020, 13:47
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ответила на сообщения в СМИ о госпитализации белорусского лидера, передает zakon.kz.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что спустя час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным у Лукашенко случился гипертонический криз, после чего его госпитализировали.
Традиционное – не дождетесь, – заявила Эйсмонт РИА Новости.
Сообщалось, что у Александра Лукашенко поднялось давление и глава Белоруссии проходит необходимое обследование.
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