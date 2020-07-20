Не дождетесь - пресс-секретарь Лукашенко о его госпитализации

Сообщалось, что у Александра Лукашенко поднялось давление.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ответила на сообщения в СМИ о госпитализации белорусского лидера, передает zakon.kz.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что спустя час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным у Лукашенко случился гипертонический криз, после чего его госпитализировали.

Традиционное – не дождетесь, – заявила Эйсмонт РИА Новости.

Сообщалось, что у Александра Лукашенко поднялось давление и глава Белоруссии проходит необходимое обследование.

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