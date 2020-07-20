В Шымкенте предприниматели выделили на борьбу с коронавирусом более 100 млн тенге

На эти средства приобретено 5 единиц аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Предприниматели Шымкента вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

С момента введения чрезвычайной ситуации на территории страны неравнодушные граждане выделили на сегодняшний день более 100 млн. тенге в социально – благотворительный фонд «Шымкент- қайырымды қала». Об этом сообщил директор Фонда Дауренбек Курбаниязов.

По его словам, на эти средства приобретено 5 единиц аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Общая сумма затрат составляет 90 млн.тенге.

Четыре оборудования установлены в новой инфекционной больнице, один - в кардиологическом центре. Наряду с этим, семьям врачей, погибших при исполнении служебного долга, фондом «Шымкент -қайырымды қала» оказана финансовая поддержка. Кроме того, фонд дополнительно оказал поддержку в оснащении провизорских центров местами на 30 коек и закупе 2400 литров минеральной воды. Директор фонда отметил, что на предстоящей неделе планируется раздать 10 тысяч масок и 1000 штук медицинской формы.

Основная цель фонда «Шымкент – қайырымды қала» - достижение социальных, культурных, научных, спортивных, образовательных целей, охрана здоровья граждан, охрана окружающей среды, а также другие общественно-полезные дела. Этот фонд оказывает огромную социальную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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