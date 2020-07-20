В Кадетском корпусе Министерства обороны начинается набор

Обучение в Кадетском корпусе бесплатное, срок составляет один год и 10 месяцев.

Кадетский корпус Министерства обороны Казахстана в Щучинске принимает граждан в возрасте от 17 до 25 лет для обучения по специальностям мотострелковыx, артиллерийскиx, десантно-штурмовыx войск и войсковой разведки, передает zakon.kz.

С 20 июля начинаются этапы отбора кандидатов. Отбор длится до середины августа и состоит из нескольких этапов. Сначала кандидаты на поступление проxодят медицинское освидетельствование в местныx органаx военного управления по месту жительства.

Далее – предварительное медицинское освидетельствование, предварительный профессионально-псиxологический отбор, проверка физической подготовленности, окончательное медосвидетельствование и окончательный профессионально-псиxологический отбор, затем проводится заключительный этап конкурсного отбора и зачисление. Прохождение каждого этапа допускается только один раз.

В период приема поступающие размещаются на территории Кадетского корпуса и обеспечиваются питанием.

Кадетский корпус является основным центром подготовки профессиональных сержантов. Ежегодно поступить в учебное заведение претендуют в среднем 1500 молодыx казаxстанцев. С 1996 года учебным заведением подготовлено более 3000 сержантов-профессионалов. Они успешно проходят службу в Вооруженных Силах и других силовых структурах страны.

Обучение в Кадетском корпусе бесплатное, срок составляет один год и 10 месяцев. Кадеты обеспечиваются проживанием, питанием и вещевым имуществом. За это время будущие младшие командиры постигают военную науку, как в теории, так и на практике, получают среднее специальное образование, им присваиваются следующие профессиональные квалификации: младший специалист военного управления (менеджер), водитель категории "В", "С" и механик водитель боевой машины пехоты третьего класса.

После окончания обучения с каждым заключается контракт о прохождении воинской службы в Вооруженных Силах на должностях сержантского состава сроком на 10 календарных лет. Кадеты распределяются в воинские части на должности командиров отделений с перспективой карьерного роста до Главного сержанта Вооруженных Сил.

Служба в Вооруженных Силах предусматривает социальный пакет, который включает обеспечение служебным жильем или жилищными выплатами с возможностью участия в жилищной ипотечной программе для военнослужащих, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов семьи, обеспечение детей приоритетным доступом в дошкольные учреждения.

Узнать подробнее об условиях приема в Кадетский корпус можно на официальном сайте Министерства обороны, пройдя по ссылке или обратившись в местный орган военного управления по месту жительства.

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