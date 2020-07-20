В Жамбылской области тушат два крупных природных пожара 

За сутки 19 июля зарегистрировано 31 случаев природных пожаров.

В связи с устоявшейся жаркой погодой, в республике сохраняется высокая пожарная опасность. На данный момент крупные пожары тушат в Жамбылской области, в других регионах также не обходится без природных пожаров, передает zakon.kz.

По данным КЧС МВД РК, всего за сутки 19 июля зарегистрировано 31 случаев природных пожаров. На контроле огнеборцев находятся 19 природных пожаров в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской и Костанайской области, где принимаются меры по ликвидации пожаров.

Из них самые крупные два природных пожара происходят в Жамбылской области на общей предварительной площади 18 тыс. га. Организован штаб по тушению лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожаров осложняется сложными погодными условиями +38 градусов, ветер 17 м/с, - сообщили в КЧС МВД РК.

18 июля в 19:36 в 50 км от села Карабогет, в 180 км от села Мойынкум Мойынкумского района на территории КГУ "Мойынкумское учреждение по охране лесов и животного мира" в песчаной местности произошло загорание сухой травы и саксаула на предварительной площади 10 тысяч га.

В ликвидации пожара задействованы 219 человек, 51 единиц техники и 1 вертолет, это силы и средства ДЧС, КГУ "Мойынкумское, Байзакское, Меркенское и Жуалынское учреждения по охране лесов и животного мира", ДПФ Мойынкумского района, РГП "Казавиалесоохрана".

Другой пожар в Жамбылской области начался 19 июля в 13:00 в 100 км от села Кулан (район Рыскулова) на территории Луговского лесничества. По данным КЧС МВД РК, в песчаной местности произошло загорание сухой травы с дальнейшим распространением огня на территорию Сарыкобинского лесничества Меркенского района на предварительной площади 8 тыс. га.

Всего в ликвидации обоих пожаров задействованы 177 человек и 35 единиц техники, это силы и средства ДЧС, ДПФ, КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира", КГУ "Луговское учреждение по охране лесов и животного мира".

Кроме того, за прошедшие сутки ликвидированы загорания сухой травы в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахастанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях. В указанных регионах общая площадь степных загораний составила 265 га. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований, лесных хозяйств, - заключили в пресс-службе КЧС МВД РК

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