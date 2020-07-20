Взрыв газовоза в Алматинской области: один погибший

ЗИЛ столкнулся с патрульной машиной.

Троих человек спасли полицейские в жутком ДТП с участием газовоза в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, трагедия произошла 18 июля в 20.05 на 548 км автодороги Алматы-Оскемен с участием автомашины марки ЗИЛ-130, по вине водителя которой пострадали несколько человек, один – погиб.

Установлено, что в северном направлении двигался ЗИЛ под управлением 38-летнего водителя, который не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с попутно идущей патрульной автомашиной марки Peugeot 307. В патрульном экипаже находились два сотрудника полиции – Максим Шевченко и Руслан Мельдеханов.

По инерции газовоз столкнулся еще с двумя автомашинами. Сначала с Mazda-626, а после с фурой Renault, которые двигались навстречу. После этого ЗИЛ съехал на обочину и опрокинулся.

За несколько секунд до взрыва сотрудники полиции, предвидев возможный взрыв и последствия, кинулись сначала спасать водителя газовоза: им удалось за считанные секунды оттащить водителя с опасной зоны. Спустя мгновение газовоз взорвался и сгорел дотла.

Кроме того, полицейским удалось спасти остальных участников ДТП, оказав им на местах первую медицинскую помощь. Водитель автомашины “ЗИЛ” госпитализирован в больницу города Ушарал.

К сожалению, в данном дорожно-транспортном происшествии на месте ДТП погиб водитель Mazda-626 – 48-летний гражданин, который получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Необходимо отметить, что патрульные также пострадали в данном ДТП, они получили множественные резанные раны. Но, несмотря на это, стражи порядка продолжали исполнять свой служебный долг.

До приезда скорой помощи пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и обеспечили безопасность, оцепив место ДТП и осуществляли отвод другого транспорта.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.

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