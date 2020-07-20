В акимате Алматы объяснили необходимость ремонта Дворца республики

Зданию был необходим профилактический текущий ремонт, который является основой нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности зданий.

По договору между управлением культуры и ТОО "SHEBERBUILD" планируется провести текущий ремонт на сумму 126,9 млн тенге, передает zakon.kz.

В Алматы проводят текущий ремонт Дворца республики. В договоре на сайте госзакупок итоговая сумма работ оценена в 126 млн 935 тысяч тенге. Масштабная реконструкция здания проводилась в 2010-11-ые годы, но в акимате сообщили, что из-за температурных перепадов потребовалось провести гидроизоляциию керамического покрытия северного и южного балконов, пишет inalmaty.kz.

Текущий ремонт здания Дворца Республики включает в себя выполнение гидроизоляции керамического покрытия северного и южного балконов, работ по ремонту планшета сцены, побелке помещений порядка 12 000 квадратных метров. Также предусмотрены работы по замене осветительных приборов, кабеля, и ковровое покрытие зрительного зала в связи с износом. Остальные элементы здания подвергнуться только восстановлению и приданию эстетического вида. Ремонтные работы не затронут облик здания, - сообщили в акимате.

В акимате отметили, что зданию был необходим профилактический текущий ремонт, который является основой нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности зданий. По пункту 7.02. СН РК 1.04-26-2011 "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий", текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей нормальную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства, реконструкции, капитального ремонта до момента постановки на очередной капитальный ремонт, реконструкцию. Кроме того на периодичность ремонта влияют климатические условия.

Температурные перепады привели к нарушению герметичности и деформации мягкой кровли северного и южного балкона, игнорирование возникшей проблемы приведет к разрушению несущих конструкций здания, нарушение теплоизоляции здания, разрушение внутренней отделки помещений, влагопроникновение/промерзание перекрытий/стен, развитие грибков и появление плесени, - добавили в акимате.

Работы начались 29 мая 2020 года и должны завершиться в конце июля.

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