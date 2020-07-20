Казахстанцев вывезли из Африки
Маршрут готовили три недели.
Фото : 1obl.ru20 июля 2020, 14:59
В Москву прибыл экипаж африканского вывозного рейса на борту которого были казахстанцы, россияне и украинцы, сообщает zakon.kz.
Пасажиры отправятся на самоизоляцию на ближайшие две недели.
На борту было 205 человек, 185 пассажиров, - сказал РИА Новости исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
По его словам, маршрут готовили три недели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала, что "африканское турне" - сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки - проходило с 16 по 20 июля.
В числе пассажиров - жители из Санкт-Петербурга, Рязани и других городов, 38 восемь москвичей. На борту были и граждане Казахстана. Их всех вывезли в общей сложности из девяти африканских стран, в частности Камеруна и Кении.
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