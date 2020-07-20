Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Черный медведь попозировал для селфи

Группа туристов сохраняла спокойствие.

Фото : скриншот видео20 июля 2020, 15:02

Необычный инцидент произошел в популярном мексиканском экологическом парке Чипинке, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Группа туристов гуляла на природе, в один момент к ним подошел черный медведь. Он встал на задние лапы и начал обнюхивать одну из туристок. Люди сохраняли спокойствие и не делали резких движений. Прохожие пытались отвлечь животное, однако он не отставал.

Туристка также взяла телефон в руки и сделала селфи с медведем. Позже он потерял интерес к туристам и направился дальше. Люди поспешно покинули место.

Комментаторы оценили действия туристов подчеркнув, что в такой ситуации не стоит отпугивать медведя, а стараться сохранять спокойствие и медленно отступать. В экстренном случае комментаторы советуют притвориться мертвым.

Отмечается, что для черных медведей - барибалов - не характерно нападать на людей. В отличие от своего родственника гризли, черные медведи обычно держатся вдали от людей. Несмотря на то, что они более чем способны нанести серьезные травмы, или даже убить человека, их контакты с людьми происходят из чистого любопытства.

Однако специалисты все равно не рекомендуют подходить и беспокоить их в дикой природе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты