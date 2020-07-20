Черный медведь попозировал для селфи

Группа туристов сохраняла спокойствие.

Необычный инцидент произошел в популярном мексиканском экологическом парке Чипинке, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Группа туристов гуляла на природе, в один момент к ним подошел черный медведь. Он встал на задние лапы и начал обнюхивать одну из туристок. Люди сохраняли спокойствие и не делали резких движений. Прохожие пытались отвлечь животное, однако он не отставал.

Туристка также взяла телефон в руки и сделала селфи с медведем. Позже он потерял интерес к туристам и направился дальше. Люди поспешно покинули место.

Комментаторы оценили действия туристов подчеркнув, что в такой ситуации не стоит отпугивать медведя, а стараться сохранять спокойствие и медленно отступать. В экстренном случае комментаторы советуют притвориться мертвым.

Отмечается, что для черных медведей - барибалов - не характерно нападать на людей. В отличие от своего родственника гризли, черные медведи обычно держатся вдали от людей. Несмотря на то, что они более чем способны нанести серьезные травмы, или даже убить человека, их контакты с людьми происходят из чистого любопытства.

Однако специалисты все равно не рекомендуют подходить и беспокоить их в дикой природе.

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