"Самрук-Қазына" закупил для Минздрава медоборудование, лекарства и 100 машин скорой помощи

Есимов попросил Минздрав РК ускорить получение технического задания для строительства новых медицинских центров, а акимов Алматы и Нур-Султана - выделить земельные участки с соответствующими коммуникациями.

Фонд "Самрук-Қазына" закупил и начал передачу Министерству здравоохранения РК 100 автомашин скорой помощи, 1000 единиц кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 противовирусных препаратов "Авифавир", сообщает корреспондент zakon.kz.

Стоит отметить, что все позиции были выбраны по согласованию с Министерством здравоохранения как наиболее дефицитные.

Все эти меры поддержаны Президентом страны Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем. Как вы знаете, на днях состоялась встреча с Елбасы, на которой он дал поручение выделить средства из внутренних резервов Фонда на строительство двух медицинских центров в городах Нур-Султан и Алматы. Эти центры будут предназначены не только для оказания медицинских услуг населению, но и для консолидации научно-исследовательского потенциала. Эту работу мы уже начали, зарезервировали средства, - отметил Ахметжан Есимов.

В завершение выступления глава фонда попросил Минздрав РК ускорить получение технического задания по медицинским центрам, а акимов указанных городов - выделить земельные участки с соответствующими коммуникациями.

От лица Минздрава РК позвольте выразить благодарность к проявленной Фондом корпоративной социальной ответственности и способствованию укрепления национальной системы здравоохранения в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусом. Уверен, что меморандум позволит принять своевременные и необходимые меры по реагированию на имеющиеся эпидемиологические угрозы,- сказал Алексей Цой.

Напомним, "Авифавир" является одним из двух препаратов против коронавируса в мире, который уже подтвердил эффективность в клинических испытаниях. Препарат для лечения коронавируса фонд "Самрук-Қазына" закупил у АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций".

Ранее фонд профинансировал приобретение 6 млн защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам.

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