Выступавшая за Австралию российская фигуристка скончалась в Москве

Спортсменка за свою карьеру стала двукратной чемпионкой Австралии по парному катанию с 23-летним партнером Харли Виндзором.

Фигуристка Екатерина Александровская скончалась после падения из окна в Москве. На Олимпиаде-2018 она выступала за Австралию, передает zakon.kz.

В сообщениях о трагедии говорится, что спортсменка "выпала из окна в Москве" и "скончалась на месте", но причина смерти не была подтверждена, обстоятельства инцидента выясняются.

Александровская родилась в российской столице в 2000 году, но представляла Австралию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Спортсменка за свою карьеру стала двукратной чемпионкой Австралии по парному катанию с 23-летним партнером Харли Виндзором.

У родителей Виндзора корни австралийских аборигенов, и он стал первым коренным австралийцем, принявшим участие в зимних Олимпийских играх.

Их лучший момент в карьере наступил, когда они стали первыми австралийскими фигуристами, которые соревновались на Олимпиаде в течение десяти лет. В Пхенчхане они заняли 18 место и не прошли квалификацию в произвольную программу.

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