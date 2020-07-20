Уже почти миллиону казахстанцев назначена единовременная выплата

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

По состоянию на 14.00 часов 20 июля принято 1 млн 133 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования, сообщает zakon.kz.

Выплата назначена 961,3 тыс. человек.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 133 тыс. заявлений:

- 697,25 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

- 291,6 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

- 63,5 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

- 80,85 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

- 697,25 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

- 25,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

- 410,3 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата из ГФСС назначена 961,3 тыс. человек.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

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