Белорусский "вор в законе" пообещал навести порядок в стране

Он назвал своим приоритетом поддержку сидящих в лагерях и тюрьмах.

В преддверии президентских выборов в Белоруссии "вор в законе" Павел Алексеевич, известный под прозвищем "Паштет" обратился к белорусскому криминалитету с программным заявлением. Об этом пишет "Прайм Крайм", передает zakon.kz.

Недавно он вышел из тюрьмы.

В своем заявлении Паштет назвал своим приоритетом поддержку сидящих в лагерях и тюрьмах, которые годами оставались голодными и разобщенными по вине действующего лидера криминального мира страны Александра Кушнерова, известного как Саша Кушнер.

В своем заявлении Паштет называл Кушнера смутьяном, интриганом и другими выражениями. Он сообщил, что своей властью отменил все ранее принятые им решения и снял всех назначенных смотрящих (уголовные авторитеты, которые уполномочены решать вопросы на конкретной территории) и положенцев (заместитель вора в законе) Кушнера. По словам Паштета, отныне все вопросы в криминальном мире Белоруссии решает он сам, а также воры в законе Муму и Медвежонок. Он призвал авторитетов не бояться давать оценку происходящему и высказывать свое мнение.

13 июля в городе Лида прошла операция спецназа МВД против Александра Кушнерова и собравшихся на сходку представителей криминалитета. Авторитеты планировали провести передел сфер влияния в криминальных кругах и назначить смотрящих за городами Гродненской области. Это была первая за 2020 год попытка криминального мира республики провести сходку.

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