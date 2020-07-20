32 тысячи ПЦР-тестов в сутки могут проводить в Казахстане

В стране действует свыше 2 тысяч мобильных бригад.

По данным Министерства здравоохранения РК, мощность лабораторного тестирования достигла 32 000 тестов в сутки, передает zakon.kz.

На данный момент мощность лабораторного тестирования достигла 32 000 тестов в сутки за счет увеличения до 59 количества лабораторий.

Фонд социального медицинского страхования с марта по июнь направил 3,4 млрд тенге на проведение около 300 тысяч ПЦР-исследований для диагностики коронавируса, из них в стационарах проведено 199,8 тысяч тестов, и по направлению врачей ПМСП – 97,9 тысяч тестов.



Действующие в стране свыше 2000 мобильных бригад при медорганизациях первичного звена также осуществляют забор биологических материалов от пациентов с подозрением на СOVID-19 для проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это позволит, по мнению специалистов, решить вопрос своевременности оказания услуг населению и повысить их доступность.



Фонд медицинского страхования также напомнил, какие группы населения имеют возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно за счет средств ГОБМП и ОСМС.

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