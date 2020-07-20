Когда возобновят плановую госпитализацию в больницах Нур-Султана
Экстренная госпитализация продолжается, а вот плановую должны возобновить после снятия режима карантина.
Фото : azh.kz20 июля 2020, 16:58
Директор поликлиники №9 Нур-Султана Сауле Смагулова ответила на вопрос о возобновлении плановой госпитализации в городских больницах, передает корреспондент zakon.kz.
Плановая госпитализация на сегодняшний день в режиме карантинных мероприятий пока приостановлена. Все зависит от того, когда будут сняты карантинные меры. Экстренная госпитализация проводится. Я думаю, что плановая госпитализация возобновится после снятия режима карантинных мер, - сообщила Сауле Смагулова на брифинге в СЦК.
Кроме того, вакцинацию для профилактики гриппа в этом году планируют провести вовремя. Директор городской поликлиники №5 Алтыншаш Табулдина отметила, что вакцина будет закуплена за счет местного бюджета.
Вакцинация от гриппа не входит в национальный календарь прививок. За счет местного бюджета закупается вакцина для пациентов, состоящих на диспансерном учете и имеющих хронические заболевания, также для медицинских работников. Я думаю, что работа в этом году будет продолжена, вакцинацию нужно проводить как можно раньше по мере необходимости, - добавила врач.
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