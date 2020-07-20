В Нур-Султане ответили на жалобы граждан о проблемах с получением справки о смерти
С такой проблемой необходимо обращаться к участковому врачу или в колл-центр поликлиники.
Фото : racurs.ua20 июля 2020, 17:17
Директор поликлиники №9 Нур-Султана Сауле Смагулова ответила на жалобы жителей о проблемах с получением справки о смерти во время карантина, передает корреспондент zakon.kz.
В социальных сетях люди жалуются на сложности с получением свидетельства о смерти во время карантина, к примеру, если человек умер дома. Расскажите, куда обращаться родственникам умерших? - озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК.
Отвечая на вопрос, она рекомендовала обращаться с такими трудностями к участковому врачу или в колл-центр поликлиники.
У нас это отработано. Нужно обращаться или к участковому врачу или в колл-центр поликлиники. Или с удостоверением обратиться в поликлинику. Свидетельство о смерти выписывается с учетом предыдущего динамического наблюдения и диагноза, с котором умерший состоял на диспансерном учете. С этим проблем нет, - заявила Сауле Смагулова.
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