В Нур-Султане ответили на жалобы граждан о проблемах с получением справки о смерти

С такой проблемой необходимо обращаться к участковому врачу или в колл-центр поликлиники.

Директор поликлиники №9 Нур-Султана Сауле Смагулова ответила на жалобы жителей о проблемах с получением справки о смерти во время карантина, передает корреспондент zakon.kz.

В социальных сетях люди жалуются на сложности с получением свидетельства о смерти во время карантина, к примеру, если человек умер дома. Расскажите, куда обращаться родственникам умерших? - озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК.

Отвечая на вопрос, она рекомендовала обращаться с такими трудностями к участковому врачу или в колл-центр поликлиники.

У нас это отработано. Нужно обращаться или к участковому врачу или в колл-центр поликлиники. Или с удостоверением обратиться в поликлинику. Свидетельство о смерти выписывается с учетом предыдущего динамического наблюдения и диагноза, с котором умерший состоял на диспансерном учете. С этим проблем нет, - заявила Сауле Смагулова.

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