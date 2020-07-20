Насколько выросло число пользователей Damumed в период пандемии

По всему Казахстану с Damumed сотрудничает более 1300 медицинских организаций.

В связи с пандемией коронавируса многие сферы жизни в Казахстане по возможности были переведены в дистанционный формат. Это касается работы жителей, различных услуг, включая медицинское обследование. Наравне с созданным в Нур-Султане ситуационным центром на базе ПСМП, активную помощь медицинским учреждениям оказывает Damumed. Таким образом медицинские организации выстраивают свою работу качественно, позволяя принимать как можно большее количество пациентов без "живых очередей".

Корреспондент zakon.kz побеседовал с генеральным директором Damumed Натальей Киль и поинтересовался, как пандемия коронавируса повлияла на работу системы, а также на работу медорганизаций.

Запуск первой системы Damumed состоялся в 2015 году в Карагандинской области. В 2017 году было запущено мобильное приложение для пациентов. Годом позже также было разработано мобильное приложение для врачей больниц и поликлиник.

До начала пандемии количество пользователей мобильного приложения уже составляло более трех миллионов. Пациенты активно пользовались функциями записи на прием к врачу, вызова врача на дом, ведения дневника наблюдения, просмотра рецептов и результатов лабораторных исследований и так далее. В связи с чем мы не отметили резкого увеличения пользователей мобильного приложения. Но конечно же, когда весь мир переходит на удаленный режим, многие пациенты скачали наше приложения для дистанционной связи с поликлиниками. За этот период пришло порядка 300 000 новых пользователей, - сказала Наталья Киль.

На данный момент в системе Damumed работает 276 медицинских организаций в Нур-Султане и Алматы - 106 и 170 соответственно. Однако работа системы не ограничивается этими двумя крупными городами. Так, по всему Казахстану с системой сотрудничает более 1300 медицинских организаций.

Выбор системы осуществляют сами медицинские организации. В целом, ежегодно наблюдается активный рост количества медицинских организаций, готовых к сотрудничеству с нами, - сказала Наталья Киль.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую безопасность пациентов и врачей, активно запускаются онлайн-консультации по всей стране. Эта технология хорошо зарекомендовала себя в апреле - мае текущего года в организациях Карагандинской области

Запись на консультацию пациент осуществляет с помощью мобильного приложения, после чего в назначенное время врач осуществляет консультацию в онлайн-формате. В рамках данной консультации специалист проводит наблюдение за состоянием пациента, которое не требует личного приема в поликлинике. Также, при необходимости врач, зная о предстоящей консультации, может просмотреть электронный паспорт здоровья и цифровые снимки различных исследований пациента, - поделилась Киль.

Связь, с технической точки зрения, осуществляется по защищенному каналу, что обеспечивает требования по сохранности персональных данных пациента.

6) Учитывая то, что некоторые пациенты могут не "дружить с гаджетами", легко ли разобраться в приложении и записаться на онлайн-прием к врачу?

Кроме этого учитывается тот факт, что не все пациенты могут "дружить с гаджетами".

При разработке мобильного приложения мы хотели создать интуитивно понятное меню с набором электронных медицинских сервисов Таким образом, к примеру, запись на прием к врачу осуществляется буквально в пару кликов, не требуя похода в медицинскую организацию либо звонка в регистратуру поликлиники. После авторизации в главном окне приложения пользователь нажимает на кнопку "Запись на прием к врачу" далее в сплывающем окне снизу выбирает раздел "Записаться на бесплатную услугу". После чего производит выбор врача, у которого доступен график для дистанционной консультации, осуществляет выбор даты и времени предполагаемой консультации, переключает кнопку на "Онлайн консультация" и нажимает на кнопку "Запись". Для получения онлайн консультации пациенту необходимо открыть приложение Damumed к времени записи на прием и ждать звонка от врача. При поступившем вызове нажать на зеленную кнопку принятия вызова, - объяснила генеральный директор.

В связи с пандемией коронавируса в систему также были введены дополнительные новшества.

Для врачей и менеджеров здравоохранения были разработаны инструменты анализа за группами риска, группами карантина для постоянного наблюдения за пациентами, оценки их состояния и прогнозов развития инфекции. Контроль и анализ проводится в режиме онлайн из данных системы, в которой ежедневно работают врачи. Все эти инструменты призваны помогать и облегчить труд врачей в этот нелегкий период. В мобильном приложении Damumed для пациентов была добавлена функция дистанционного мониторинга симптомов заболевания и удаленной передачей данных врачу. Каждый пациент ежедневно может оценить свое состояние, не выходя из дома, что немаловажно в условиях карантинной обстановки. Мы на постоянной основе совершенствуем наше мобильное приложение и в ближайшем времени планируем расширить функционал электронных медицинских сервисов, востребованных населением, - заключила Наталья Киль.

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