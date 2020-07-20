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Нужно ли обрабатывать продукты при покупке в магазине - мнение врача

Во внешней среде вирус может сохраняться на гладких поверхностях.

Фото : pixabay.com20 июля 2020, 17:40

Насколько необходимо мыть продукты питания после покупки в магазине, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказала в ходе онлайн-брифинга врач-инфекционист Алматы Тамара Утаганова, передает zakon.kz.

Специалист напомнила, что коронавирус чувствителен к дезинфицирующим средствам, ко всем антисептикам.

При правильной обработке поверхностей дезинфицирующими средствами, мытье рук и их обработке антисептиками можно избежать рисков заражения, коронавирус погибает. А информация о том, что эффективны морская вода и прочее, это, я считаю, легенды, - сказала Тамара Утаганова.

Во внешней среде вирус может сохраняться на гладких поверхностях.

Ранее было озвучено, что не менее 96 часов может существовать и сохранять жизнеспособность вирус во внешней среде. Обрабатывать продукты питания нужно как обычно. Не дезинфицирующими средствами, не мылом, но надо их обрабатывать. Чистота рук и их обработка имеет важное значение. Но если большой контакт с поверхностями, желательно использовать дезинфицирующие спиртосодержащие растворы, - добавила Утаганова.


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