Мужчина выиграл 39 млрд тенге в лотерею и пришел в костюме Дарт Вейдера

Он не хотел раскрывать свою личность.

Победитель 95 миллионов долларов (39,3 млрд тенге) в лотерее пришел на церемонию в костюме персонажа "Звездных Войн" Дарта Вейдера, чтобы скрыть свою личность. Об этом пишет Unilad, передает zakon.kz.

Мужчина, представившийся, как Браун, приобрел билет в спорт-баре на юге Ямайки.

Я всегда чувствовал, что выиграю в лотерею. Моя жизнь всегда была тяжелой. Я родом из бедной семьи, иногда я не мог посещать школу. Но я всегда знал, что Бог поможет мне, - сказал Браун.

Мужчина пока не знает точно, на что потратит выигрыш. Однако он планирует купить дом и инвестировать часть денег.

Я хочу решить, что лучше всего сделать, прежде чем тратить что-либо. Мне нужно определиться со своими целями, - сказал Браун.

Ранее сообщалось об американце Марке Кларке, который сорвал куш во второй раз за три года. Для удаления защитного слоя на билете он использовал монету, подаренную отцом около 10 лет назад.

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