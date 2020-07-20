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Транспортировка электричества и тепла станет дешевле в Шымкенте

Введены временные компенсирующие тарифы.

Фото : pixabay.com20 июля 2020, 17:46

В Шымкенте снижены тарифы на услуги транспортировки электрической энергии и тепловой энергии, передает zakon.kz.

По результатам проведенных анализов исполнения тарифных смет ТОО "Нур-Арыстан" по итогам 2019 года, Департаментом установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы. Так, сумма необоснованного дохода за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 11 612 920 тенге, в том числе:

- по услуге передача и распределение электрической энергии- 6 303 920 тенге;

- по услуге передача и распределение тепловой энергии - 5 309 000 тенге.

Таким образом, приказами Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Шымкенту введены следующие временные компенсирующие тарифы:

- по услуге передача и распределение электрической энергии сроком на один год в размере 1,15 тенге/кВт.час или со снижением на 46,26% от действующего тарифа 2,14 тенге/кВт.час;

- по услуге передача и распределение тепловой энергии сроком на один год в размере 1240,98 тенге/кВт.час или со снижением на 33,17% от действующего тарифа 1857,0 тенге/кВт.час.


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