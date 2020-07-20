Путин уволил арестованного губернатора Фургала

Врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает zakon.kz.

Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, - говорится в указе.

Этим же документом врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и член ЛДПР.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.

В связи с арестом политика в Хабаровском крае начались митинги.

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