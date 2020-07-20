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Кислородные концентраторы распределены по больницам ВКО

27 медицинских учреждений по ВКО, основную часть которых составляют районные больницы, получили в среднем по 5 концентраторов на больницу.

Фото : -20 июля 2020, 18:35

На прошлой неделе в Восточно-Казахстанскую область доставили 156 кислородных концентраторов, сегодня прибыли еще 23 концентратора. Почти все районные и городские больницы, где созданы койки для больных с COVID-19, уже получили новые аппараты, передает zakon.kz.

Сейчас 465 кислородных концентраторов подключены в больницах области. Скоро ждем поставки еще 277 аппаратов. Большая часть концентраторов была закуплена за бюджетные средства, также благодаря предпринимателям и меценатам мы получаем дополнительные аппараты, – рассказал руководитель управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан на пресс-конференции.

27 медицинских учреждений по ВКО, основную часть которых составляют районные больницы, получили в среднем по 5 концентраторов на больницу.

Недавно прибывшая группа врачей и медицинских работников из Республики Татарстан дали положительную оценку работе акимата ВКО по снабжению медицинскими аппаратами больниц области, это дает хороший результат в борьбе с COVID-19.


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