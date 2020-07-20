Асель Жанасова назначена вице-министром торговли и интеграции РК

С 2018 года она занимала должность управляющего директора по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

Постановлением Правительства РК Жанасова Асель Жубанышевна назначена на должность вице-министра торговли и интеграции РК, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы.

В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК "Болашақ", в 2014 году — магистратуру Кембриджского университета, МГУ им. М. Ломоносова по программе "Executive Management".

С 2010 года по 2014 год работала специалистом по информационным технологиям, менеджером Управления по информационным технологиям, директором Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в г. Лондон.

В 2014-2016 гг. была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

В 2016-2017 гг. — председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".

В 2017-2018 гг. — советник управляющего Международного финансового центра "Астана".

С 2018 года по настоящее время занимала должность управляющего директора по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

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