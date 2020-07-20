Навальный объявил о закрытии ФБК

Он уточнил, что фонд перейдет на другое юридическое лицо, после чего продолжит работу.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии проекта и переходе на другое юридическое лицо, передает zakon.kz со ссылкой на сайт организации.

Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией. В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал 9 лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли, - значится в сообщении.

Навальный уточнил, что ФБК перейдет на другое юридическое лицо и продолжит работу. По его словам, ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду 29 млн рублей.

В октябре Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального, активистки Любови Соболь, а также Фонда борьбы с коррупцией порядка 88 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник".

Судья взыскал с Навального 29,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 18 тыс. рублей госпошлины. Такую же сумму он взыскал с ФБК и Соболь, которые также выступали ответчиками по иску.

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