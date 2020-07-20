В Иране свыше 36 тысяч заключенных вышли на свободу

С 8 июля власти страны снижают заполняемость тюрем.

Власти Ирана отпустили порядка 36 тысяч заключенных в рамках нового этапа программы борьбы с распространением коронавируса в тюрьмах, сообщил глава организации тюрем страны Мехди Хадж-Мохаммади, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

С 8 июля были временно были отпущены 36 283 заключенных, - говорится в сообщении.

Среди отпущенных на свободу как новые лица, так и те, для кого срок пребывания на свободе из-за ситуации с коронавирусом был продлен.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что власти Ирана с 8 июля продолжили снижать заполняемость тюрем, чтобы избежать распространения коронавируса среди заключенных.

На 5 мая было известно о том, что порядка 114,2 тысячи человек воспользовались возможностью временно выйти из тюрем, у некоторых из них за это время тюремные сроки подошли к концу. Подобная практика, отмечали власти, не касалась людей, опасных для общества.

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