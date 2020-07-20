Умер известный ведущий прогноза погоды на НТВ

Александру Беляеву был 71 год.

Кандидат географических наук и телеведущий Александр Беляев умер в возрасте 71 года, передает zakon.kz со ссылкой на НТВ.

Александр Беляев скончался в реанимации. В последние годы телеведущий боролся с онкологическим заболеванием, - говорится в сообщении телеканала.

В декабре 2018 года Александр Беляев рассказал о своей болезни и о смерти супруги от лейкемии.

Александр Вадимович не скрывал, что даже одна поездка в неделю в "Останкино" ужасно его выматывает. Несмотря на усталость от болезни, он никому не доверял писать тексты к своим эфирам.

Он работал в Институте географии Академии наук Беляев с начала 1970-х годов. В 1972 году закончил географический факультет МГУ по специальности "гидрология суши".

В 1987 году был назначен заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам.

Беляев участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыню Гоби.

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. Вел передачи "Азбука синоптика", "Сразись с нацией", "Солнечно. Без осадков", занимался озвучкой документальных фильмов.

Был членом Академии российского телевидения.

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