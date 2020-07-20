"Золотой мяч"-2020 отменен
Награду не вручат впервые с момента основания премии.
Фото : francefootball20 июля 2020, 19:33
Издание France Football объявило, что в 2020 году "Золотой мяч" вручен не будет, передает zakon.kz.
Журнал объяснил это исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза.
Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом, - значится в сообщении.
Впервые с момента основания премии в 1956 году приз не будет вручен. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.
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