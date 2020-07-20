Умер создатель Олимпийского Мишки

Иллюстратору и карикатуристу было 84 года.

Скончался художник Виктор Чижиков. Он создал Олимпийского Мишку, работал над иллюстрациями для журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других, передает zakon.kz со ссылкой на издание "Говорит Москва".

Иллюстратору и карикатуристу было 84 года. Отмечается что накануне был юбилей Олимпиады-80. Она началась 40 лет назад - 19 июля 1980 года.

В 2016 году Чижиков был удостоен звания Народного художника России.

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