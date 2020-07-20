Умер создатель Олимпийского Мишки
Иллюстратору и карикатуристу было 84 года.
Фото : rgdb.ru20 июля 2020, 19:40
Скончался художник Виктор Чижиков. Он создал Олимпийского Мишку, работал над иллюстрациями для журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других, передает zakon.kz со ссылкой на издание "Говорит Москва".
Иллюстратору и карикатуристу было 84 года. Отмечается что накануне был юбилей Олимпиады-80. Она началась 40 лет назад - 19 июля 1980 года.
В 2016 году Чижиков был удостоен звания Народного художника России.
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