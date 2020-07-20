Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Умер создатель Олимпийского Мишки

Иллюстратору и карикатуристу было 84 года.

Фото : rgdb.ru20 июля 2020, 19:40

Скончался художник Виктор Чижиков. Он создал Олимпийского Мишку, работал над иллюстрациями для журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других, передает zakon.kz со ссылкой на издание "Говорит Москва".

Иллюстратору и карикатуристу было 84 года. Отмечается что накануне был юбилей Олимпиады-80. Она началась 40 лет назад - 19 июля 1980 года.

В 2016 году Чижиков был удостоен звания Народного художника России.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты