На рынках Алматы незаконно продавали лекарства

Из незаконной продажи изъято свыше 100 упаковок лекарств на сумму более 3 миллионов тенге.

На алматинских рынках незаконно продавали лекарства, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, в ходе рейдов на одном из рынков города выявлен бутик, в котором отпускались лекарства дексаметазон, диклаберл, цефтриаксион и другие препараты.

При этом, импровизированные аптеки лицензии на занятие фармдеятельностью не имели. Из незаконной продажи изъято свыше 100 упаковок на сумму более 3 миллионов тенге. Аналогичную точку продажи выявили позже на рынке “Салем”. Гражданка Т. отпускала товар по завышенным ценам и без фискального чека.

Кроме того, в Бостандыкском районе были задержаны две женщины, которые посредством онлайн торговой площадки продавали антибиотики производства КНР. Накануне они боли задержаны при попытке реализации 428 упаковок данного лекарства на общую сумму 1 миллион 498 тысяч тенге.

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